05.04.2019 | 04:00

Beni Carrero hace casi dos años que se fue a vivir a casa de su novio y desde entonces ofrece su piso para uso turístico en la plataforma Airbnb. Está encantada con la experiencia, que califica de muy satisfactoria porque "me funciona bien y en todo este tiempo no he tenido ningún problema ni ninguna mala experiencia. La gente que me ha venido es muy respetuosa". Por su piso -75 m2, tres habitaciones, comedor, cocina y lavabo- han pasado turistas de todos los continente excepto África; le han ...