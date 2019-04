Marta Pesarrodona cierra la lista de Jordi Ballart

04.04.2019 | 15:40

Marta Pesarrodona, escritora, poeta y Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2019, cerrará la lista de Tot per Terrassa a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. El partido liderado por el ex alcalde Jordi Ballart ha presentado la candidatura y ha anunciado que, si consigue representación en el pleno, llevará a la comisión municipal del nomenclátor la propuesta de que la Biblioteca Central de Terrassa cambie el nombre por el de la escritora terrassense.

Pesarrodona ha acompañado a Ballart en la rueda de prensa, donde ha agradecido el gesto para que "la biblioteca lleve mi nombre ya que también viví muy cerca, en la calle Pantà". La poeta ha bromeado al afirmar que "por suerte de todos el número 27 no sale nunca".