Lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Visibilidad Trans

El atrio del Ayuntamiento se ha convertido este mediodía, con motivo de la celebración el domingo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, en altavoz de este colectivo con la lectura de un manifiesto que ha sido seguida por ciudadanos y cargos electos, con el alcalde, Alfredo Vega, a la cabeza. Presentó el manifiesto la concejal de Políticas de Género, LGTBIQ y Servicios Sociales, Gracia Garcia, y lo leyó el presidente de la asociación LGTBTerrassa, Alex Bixquert, quien afirmó rotundo y reivindicativo: "No tenemos ninguna enfermedad mental por el hecho de ser trans, no somos incongruentes, no estamos equivocados ni queremos cambiar para encajar en la sociedad. Estamos perfectamente tal y como somos, en toda nuestra diversidad, y estamos aquí para cambiar nosotros a la sociedad".