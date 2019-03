Piscines: temps de treure'n la coberta

Els dies de sol primaveral ja han començat, i més aviat del que ens pensem, estarem dins l'aigua del mar o, en el cas dels més afortunats... de la piscina de casa. Si som d'aquest últim grup, abans de posar els peus en remull, caldrà que preparem la nostra piscina per al bany.

Primer de tot convindrà que comprovem el nivell del PH de l'aigua. Haurà d'estar entre 7,2 i 7,6. Si en surt un valor per sota, haurem d'afegir-hi directament un producte elevador del PH (o un de reductor, en el cas contrari).

En acabat tocarà desinfectar el "líquid incolor". La via tradicional per fer-ho és emprant clor. Aquest element químic "acabarà" amb els microorganismes que trobi, com gèrmens, fongs o bactèries. Passades unes hores caldrà que analitzem el nivell del PH i el del clor lliure de la piscina (aquest últim serà el correcte entre 0,5 i 1,15 mil·ligrams per litre).

Una alternativa al clor és l'anomenat oxigen actiu. En contacte amb l'aigua, aquest producte n'elimina els microorganismes. A més, no irrita la pell ni els ulls, ni engrogueix el cabell, i està considerat més respectuós amb el medi ambient que el clor.

Lliures d'algues

Donen a l'aigua de la piscina una desagradable tonalitat verdosa, a banda d'augmentar el risc que patinem, ja que poden fer que el terra llisqui. Són les algues, unes bellugadisses plantes aquàtiques que les haurem de fer desaparèixer amb un alguicida, és a dir, una substància química orientada a impedir la proliferació d'aquestes incòmodes companyes de bany.

L'alguicida, caldrà afegir-lo cada setmana en la quantitat que se'ns indiqui al producte, per tal de mantenir l'aigua ben nítida.

Per últim, si volem tenir la piscina a punt per a l'estiu, serà el moment de tirar-hi també un "floculant". Aquest compost és capaç d'agrupar totes les partícules que hi ha en suspensió a l'aigua i l'enterboleixen, de tal manera que acabin dipositant-se al fons de la piscina. Aleshores serà fàcil capturar-les emprant un robot "netejafons". Abans de fer la primera capbussada de l'any també haurem de revisar el bon funcionament del sistema de depuració.

Ja durant la temporada de bany convindrà que seguim algunes rutines: controlar regularment el nivell de PH i clor; usar la depuradora de la piscina cada dia i el "netejafons", almenys un cop per setmana; tenir a prop el recollidor per tal de "pescar" insectes o fulles que hagin caigut a l'aigua...

Ubicar la piscina en una zona del jardí en què no hi hagi arbres serà una forma senzilla d'evitar aquest problema. Un altre precepte general a tenir en compte serà ubicar l'àrea de bany allà on hi hagi més hores de sol al dia; i, en el cas que triem una piscina desmuntable, convé que la posem en una superfície ferma i anivellada, perquè, en el cas contrari, podrem malmetre la piscina en si.