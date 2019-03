¿Cómo vería una peatonalización de la Rambleta del Pare Alegre?

La remodelación urbanística de la Rambleta del Pare Alegre que plantea una vía solo para peatones, bicicletas, patinetes, transporte público y de servicios despierta distintas opiniones entre los ciudadanos. Preguntados por una posible peatonalización del eje, las doce personas entrevistadas esta semana por Diari de Terrassa hacen distintas reflexiones. A pesar de no conocer los detalles del proyecto, son muchos los que lo ven con buenos ojos y ponen en valor la idea de promover el transporte público y los recorridos a pie, así como la ampliación de las zonas verdes de la ciudad. Otros, en cambio, se muestran preocupados por el tráfico rodado y se preguntan si esta propuesta no complicaría la movilidad en coche por la ciudad y las salidas y entradas al municipio. Muchos de los preguntados consideran que la imagen actual de la Rambleta no es demasiado agradable y que una remodelación de la zona podría ayudar a aumentar el atractivo de la vía. Sin embargo, algunos piensan que no hace falta cortar el tráfico al transporte privado para conseguir una Rambleta más amable.

Maria Antònia Soria Suárez

Jubilada, 69 años

"Para los peatones estaría bien. Pero no sé qué pasaría con los coches. Arreglarían una cosa pero estropearían otra. Los coches tendrían que dar muchas vueltas y tardarían más en hacer su recorrido. Una remodelación ayudaría a mejorar la imagen de aquella zona pero también deberían repensar la Rambla."

Gerard Kihl Colomer

Técnico de imagen y sonido, 51 años

"Me parecería fantástico. Es una parte de la ciudad muy olvidada. Es la entrada a la ciudad desde la autopista y es un espacio que se tiene que dinamizar. El centro está quedando pequeño y de este modo habría más espacio para pasear. Me parece bien priorizar el transporte público y que haya más zonas verdes. La imagen actual no es atractiva; no es agradable pasear por allí. Es la gran vía de entrada y salida de la ciudad pero si hacen un rotonda y los coches se desvían por las rondas, está bien. También veo bien que hagan una nueva estación de FGC y un parking disuasorio."

Antoni Ros Estapé

Ingeniero comercial, 32 años

"Creo que sería un poco complicado para el tráfico. Cuando se quitaron los coches de la Rambla y se trasladó todo el tráfico a Arquímedes y Galileu, se saturaron estas calles. Si también cortan al tráfico la Rambleta, aún será más complicado. No lo veo claro pero si hay un estudio detrás que apoya la viabilidad del proyecto... Es verdad que, para ser la principal entrada a la ciudad, no es demasiado bonita pero se podría hacer un lavado de imagen sin quitar el tráfico rodado."

Veli Molina López

Comercial de automoción, 48 años

"Lo veo complicado. Antes, cuando no era peatonal, la Rambla tenía mucha más vida. Si también se cortara al tráfico la Rambleta, sería muy complicado entrar y salir de la autopista. Peatonal siempre es más bonito pero para los conductores no es cómodo."

Susanna Gallardo Martínez

Auxiliar de clínica, 54 años

"Me parecería perfecto. Está bien que los peatones podamos andar tranquilamente. A mi me gustaría que no pasarán ni coches, ni patinetes. Si se permite el paso de bicis y patinetes, que respeten su espacio."

Narciso Aznar Pérez

Estibador, 47 años

"Lo vería perfecto. Estaría bien que toda aquella zona fuera un espacio para pasear sin contaminación tanto atmosférica como acústica. A lo mejor sería un poco complicado para la salida y la entrada a la ciudad en coche pero, a mi, este tipo de medidas me parecen bien."

Carme Garay Ferrer

Jubilada, 63 años

"Yo creo que en la ciudad debería haber varias zonas peatonales. Es importante recuperar espacios para los peatones y para poder disfrutar de los paseos. Así pues, me parecería una buena propuesta. Yo vivo en el Pla del Bonaire y no uso la Rambleta para entrar y salir de la ciudad. Creo que una remodelación ayudaría a mejorar su imagen."

Teresa Castro Torner

Jubilada, 59 años

"Yo voy casi siempre andando o en transporte público, por lo que no me afectaría demasiado. Pero supongo que a la gente que sale por la Rambleta para coger la autopista no les gustaría. No sé porque tienen que cambiarlo. Si los coches no pueden pasar por allá, pasarán por otro lado, por lo que la contaminación en la ciudad no se reducirá."

Maite Morell Martí

Maestra, 45 años

"Yo suelo usar la Rambleta para entrar y salir de la ciudad en coche, por lo que no me iría nada bien. La propuesta no me gusta. La imagen de esta zona de la ciudad no es bonita; se tendría que cambiar pero no hace falta que sea una vía libre de coches. Creo que tiene que haber sitio para todos."

Manel Cebrián Macías

Ingeniero industrial, 43 años

"Creo que antes deberían resolver otros temas. Deberían mejorar el problema de tráfico que hay en Arquímedes y Galileu antes de plantearse una medida como esta. Ya hay demasiados problemas en estas vías como para hacer una actuación como la que se platean hacer. Creo que los accesos y las calles de entrada y salida de Terrassa no están bien planteados."

Sara Bardolet Arroyo

Ingeniera mecánica, 39 años

"A mi me parecería bien, siempre que mejoraran otras calles o accesos a la ciudad. Ahora que aún se puede circular por la Rambleta ya es un poco complicado. La propuesta no me parece mal pero hay que pensar muy bien por donde desviar los coches."

Ana Belén Algaba Jiménez

Maestra, 40 años

"Por un lado, me parecería bien porque, de este modo, la Rambleta del Pare Alegre sería una zona más amable y acogedora para los peatones, para poder estar con los niños en la calle, etc. Pero por otro lado, ahora, que ya tenemos la Rambla cortada al tráfico, moverse en transporte privado por la ciudad ya es complicado. Si la propuesta sale adelante, creo que tendremos que dar muchas vueltas con el coche pero será cuestión de acostumbrarse. A mi, todo lo que sea hacer la ciudad más amable, con más zonas verdes y parques infantiles me parece bien."