El despiste de Jordi Rueda con la pregunta de Emiliano Martínez

En el turno de ruegos y preguntas el concejal de TeC Emiliano Martínez pidió al ejecutivo que mostrara, si disponía de él , un informe sobre los daños producidos en el mobiliario urbano (papeleras, bancos, alcorques, etc) por los excrementos de los animales. La respuesta debía darla el concejal socialista Jordi Rueda, responsable de Mantenimiento Urbano y Parques, pero el político desconectó del debate. Así lo reconoció cuando se disponía a responder. No había escuchado la pregunta, pero no dudó en aventurarse a contestarla relatando los espacios habilitados para la libre circulación de perros y gatos. Antes de enfilar la lista de ellos, el alcalde lo detuvo para evitar el "desastre". "Pide una lista de los daños en el mobiliario público", le informó. "Bueno, pues "los recogeremos y los estudiaremos", acabó respondiendo.