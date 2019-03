"Concert per la llibertat" en el Auditori Municipal

Organizado por ANC-Terrassa per la Independència, mañana domingo tendrá lugar, en el Auditori Municipal, un "Concert per la llibertat". Comenzará a las seis de la tarde y contará con las actuaciones de 4Veus Cor, Dríade Grup Vocal, Orfeó Joventut Terrassenca, Cantaires del Cor Montserrat, el cuarteto de saxos Due Duo, el saxofonista Merlès Subirà con el pianista Dani Rambla y el Trio per a piano. La entrada es gratuita. El concierto tiene como lema "Sempre amb les famílies dels represaliats/des".