Cuadruplica la tasa y no se había sacado el permiso

Lo denunciaron por lo penal y por lo administrativo, por infracciones. Agentes de la Policía Municipal pararon el miércoles, a las 11.20 de la noche, un vehículo en la carretera de Montcada porque no respetó un semáforo en rojo; el locutor no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Los agentes apreciaron en él signos de ebriedad. Tuvo que soplar y la prueba dio un resultado de 1,11 miligramos, más de cuatro veces la tasa máxima permitida. El conductor no había obtenido nunca el carné.