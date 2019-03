Com afecta el canvi d'hora als nens?

Aquest cap de setmana arriba el primer canvi d'hora del 2019. La matinada del dissabte al diumenge haurem d'avançar una hora els rellotges, de manera que a les 2 seran les 3. Un senzill gest que pot alterar les nostres rutines i, fins i tot, les dels més petits i joves de la casa. Els pediatres indiquen com abordar-ho.

Arriba l'horari d'estiu i aquest cap de setmana haurem d'ajustar els rellotges, avantçant-los una hora, per tal de guanyar més hores de llum natural. Són molts els països que durant els mesos de març i abril que fan aquest reajust horari. Això suposa que començarà el dia més tard i també fosquejarà després i per tant a la tarda hi haurà una hora més de llum solar.

Tot i que, en principi, pugui semblar que 60 minuts no és massa temps, aquest canvi és suficient per a tenir-nos diversos dies una mica descol·locats. Per què passa això? La resposta està en els nostres ritmes circadians. "Els ritmes circadians són cicles biològics que tenen una durada pròxima a les 24 hores i són el producte del rellotge biològic que sincronitza aquests ritmes (per exemple la funció renal, la concentració plasmàtica d'hormones com la melatonina o el cortisol o el cicle vigília-somni) amb el mitjà extern (per exemple, el cicle llum-foscor, els horaris dels menjars o el temps social)", explica a l'agència Efe María José Collado Mateo, doctora en Psicologia i codirectora del centre Cuarto de Contadores, a Leganés.

"Podem ajudar a que el nostre rellotge biològic se sincronitzi al dia, sobretot, mitjançant la llum ambiental. Exposar-nos a una llum brillant al matí avançarà els nostres ritmes biològics i ens permetrà adaptar-nos millor als requeriments matutins, mentre que la llum del vespre retardarà els nostres ritmes biològics i dificultarà el somni nocturn", precisa l'especialista.

Regular les hores de son

A més de la llum, la psicòloga destaca que és clau mantenir uns horaris de somni regulars tots els dies de la setmana. En aquest sentit, subratlla per als adults que cal procurar dormir prou i evitar acumular un "deute de son" durant els dies laborables. "Això és especialment rellevant perquè és habitual que, per a recuperar aquest deute de somni, ens aixequem tard durant el cap de setmana i això afavorirà que després no ens adormim fins a tarda. Per tant, sobretot la nit del diumenge al dilluns, dormirem menys hores de les que necessitem i anirem arrossegant aquest deute al llarg de la setmana", exposa.

Si bé el canvi es fa en la nit del dissabte al diumenge el seu efecte acostuma a notar-se durant diversos dies, principalment en el cas dels més petits. El canvi en les rutines normals del petit sol comportar irritabilitat, i també és possible que hi hagi canvis en la gana, especialment en nadons. A mesura que es fan grans, els efectes es van reduint, tot i que no desapareixen del tot.

Els pares han d'estar preparats perquè serà relativament normal observar el fill o la filla de pitjor humor durant aquests dies. El canvi d'hora hi tindrà la culpa.