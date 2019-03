"Pare, t'estaràs a presó tota la vida?"

El pasado domingo, en el "vis a vis de convivencia" trimestral Meritxell Lluis, la esposa de Josep Rull, y los niños acudieron a Soto del Real. El exconseller resume el encuentro familiar en una imagen y una frase. "La imagen: Bernat con la ventana abierta cogiéndose a los barrotes y, en el horizonte, la torre gigantesca de vigilancia. La frase, la pregunta que me hizo el pequeño, Roger: 'Pare, t'estaràs a la presó tota la vida?'. Fuertísimo. Impactante. Me quedé mudo hasta que pude reaccionar: 'No hijo, todo irá bien. Saldré de prisión. No sufras, lo conseguiremos'".