Més de 400 referències en vins, caves i licors

A la parada número 75-77 del Mercat de la Independència, la Laia Pablo ens ofereix un assessorament personalitzat a l'hora de triar entre una grandíssima varietat de vins, caves i licors. I és que a El Celler del Mercat, que és com s'anomena l'establiment, en venen més de quatre-centes referències, a més d'una sèrie de productes gurmet.

Als seus prestatges ens esperen les marques i les denominacions d'origen més nomenades. Trobarem, per exemple, vins amb D.O. Priorat, Montsant, Costers del Segre, Terra Alta, Empordà, Pla de Bages... Rioja, Ribera del Duero, Somontano, Jumilla, Toro, Bierzo...

Pel que fa als caves i als xampanys també tenim molt on triar, amb ampolles com Gramona Imperial, Parxet (tant "brut nature" com reserva), Mestres Visol, Titiana ("brut nature" i "rosé"), tota la gamma Llopart... Sense oblidar marques com Moët & Chandon, Veuve Clicquot...

El Celler del Mercat és un projecte personal i ple d'il·lusió de la Laia Pablo, que el novembre passat va agafar les regnes de l'establiment. En aquest temps, la Laia ja ha aconseguit una clientela fidel. En bona mesura gràcies a la seva esmentada atenció del tot personalitzada al públic.

Si tenim un dinar familiar o d'amics i hem pensat en presentar-nos-hi amb un vi a les mans per obsequiar el nostre amfitrió... Si hem planejat preparar un sopar romàntic per reconquerir la nostra parella i necessitem saber exactament quin vi maridarà a la perfecció amb aquells plats que li servirem... O simplement si volem retre'ns un homenatge i gaudir, ja entrada la nit i tranquils a casa després d'una llarga jornada de feina, del plàcid moment de tenir una copa a les mans...

Hi ha molts moments per fruir d'un bon vi... I segurament també hi ha un vi per a cada ocasió. La Laia Pablo, a El Celler del Mercat, ens orientarà sobre quin elegir.