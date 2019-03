Llega a los cines la película "7 raons per fugir" rodada en Terrassa

La película catalana rodada en localizaciones de Terrassa, Berga y Manresa, "7 raons per fugir", llegará a los cines comerciales el próximo 5 de abril. De momento, este fin de semana el filme, producido por TV3, se ha preestrenado en el Teatre Kursaal de Manresa y el 2 de abril se proyectará en el cine Verdi de Barcelona. Se trata de una producción dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras y protagonizada por Emma Suárez, Francesc Orella y David Verdaguer, entre otros.

"7 raons per fugir" es una comedia negra que critica ácidamente a la sociedad del siglo XXI a partir de siete historias tan cotidianas como surrealistas. Son las historias de una familia, de un niño pobre, unos vecinos, una inquilina, un empresario, un atropellado y una boda, que se desarrollan en 7 episodios diferentes: "familia", "solidaridad", "orden", "propiedad", "trabajo", "progreso" y "compromiso".