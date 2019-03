Sarsa Audi estrena ubicació

Aquest dilluns, el concessionari de Terrassa ha obert un nou terminal al carrer del Cinca, 45. I a partir del maig acollirà els serveis de postvenda d'Audi i les marques Skoda, Volkswagen, Volkswagen vehicles comercials i Seat.

El concessionari Sarsa Audi de Terrassa vendes, del Grup Movento, ha anunciat que canvia d'ubicació i obre un nou terminal a la ciutat vallesana, al carrer del Cinca, número 45.

Aquest canvi representa una aposta per una filosofia en la qual el client serà el centre, amb l'objectiu d'oferir als usuaris un servei encara més eficient gràcies a la digitalització i també a l'optimització del temps.

Aquesta transformació anirà acompanyada, el pròxim mes de maig, de la unificació de totes les instal·lacions de Sarsa a Terrassa en aquest nou espai, que està situat a la confluència entre el carrer del Cinca i el carrer del Jiloca de la ciutat.

A partir d'aquest dilluns, el terminal acull únicament el punt de venda d'Audi i, en una segona fase, al maig, s'hi instal·laran Skoda, Volkswagen, vehicles comercials de Volkswagen i Seat, i les àrees de taller de les quatre marques, així com altres zones comunes per als clients.

D'aquesta manera, i coincidint amb el canvi d'ubicació, el concessionari Sarsa implantarà un nou model de treball que impactarà de manera directa en la tecnologia, metodologia, processos i espais, així com en el servei que s'oferirà al client, de major qualitat i més eficient.

Per dur a terme aquest canvi s'han realitzat diferents entrevistes amb clients de Sarsa amb l'objectiu de fer-los partícips d'aquesta evolució i de conèixer de primera mà com valoren la "flagship store", i també com se la imaginen en un futur.

Un salt qualitatiu

"Aquesta transformació suposa un salt qualitatiu per a Sarsa. Com sempre hem dit, les persones són el més important per a nosaltres; per això la "flagship store" aglutina d'aquesta manera totes les marques en un únic espai, amb l'objectiu d'oferir un millor servei als nostres clients, més àgil i eficient i del qual estem segurs que se'n beneficiaran clarament", ha explicat Enric Fauste, gerent dels concessionaris Sarsa. Les noves instal·lacions disposen de més de 17 mil metres quadrats (3 mil dels quals reservats per a Audi) i tenen una capacitat per acollir més de cinc-cents vehicles de totes les marques. A més a més, la "flagship store" de Sarsa estarà dotada i equipada amb les últimes tecnologies i també s'habilitarà un espai destinat als més petits.

Els concessionaris Sarsa són un dels concessionaris oficials d'Audi, Skoda, Volkswagen i Seat del grup Movento, que està present al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès Nord, Maresme, Bages i Osona amb les disset marques que representa. Aquest és un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven prop de 25 mil vehicles, tant nous com d'ocasió. Movento pertany al grup Moventia, un grup empresarial dedicat a la mobilitat i compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els seus serveis.