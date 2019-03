Bernard Allison desplegó todo su arte en un concierto de blues eléctrico de todos los estilos

La "Nit del blues" del Festival de Jazz cumplió todas las expectativas con un virtuoso de la guitarra eléctrica como Bernard Allison, que obsequió al auditorio con dos horas de puro espectáculo. El músico de Chicago llegó dispuesto a mantener bien alto el listón que su padre, Luther Allison, dejó hace 30 años cuando actuó en Casino del Comerç. Incluso se permitió emularlo y rendirle homenaje bajando del escenario y paseándose entre el público sin interrumpir ni un momento su perfecto recital de blues. El artista de 54 años protagonizó una vibrante noche del viernes con una banda de lujo y nuevo trabajo bajo el brazo "Let it go!", que le lleva por una extensa gira europea.

Continuador del blues contemporáneo, Allison demostró ser todo un showman en el escenario y entusiasmó con su estilo personal y renovador que refleja en una mezcla de los más variados estilos desde el reggae hasta el rock, el blues-rock, blues-rock, electric blues, texas blues o las raíces más auténticas de su Chicago natal. Una bajista eléctrico muy carismático que la noche del viernes dejó una buena estela de la generación Allison en Terrassa.