Mar Puig: "Em considero cantant, actriu i ballarina, per aquest ordre"

Quan tenia 16 anys va viatjar a Londres per aprendre anglès i fer d'"au-pair". Allà va comprar unes entrades per veure el musical "Billy Elliot" i en aquell moment se li va despertar el desig de dedicar-se a aquesta branca del teatre. La Mar Puig, d'Ullastrell i nascuda l'any 1991, ha participat en dos musicals professionals ("professional vol dir que treballes i cobres", puntualitza). El primer va ser "Somriures i llàgrimes", al Teatre Gaudí de Barcelona. I el segon i més recent, "Gisela y el libro mágico", un muntatge per al públic infantil basat en els contes de Disney, que els tres últims anys ha girat per Espanya.

"Normalment faig de 'Bella' en el conte de "La bella y la bestia", entre altres personatges; canto, ballo i el que convingui...", bromeja. "Si has crescut amb les 'pel·lis' de Disney, representar aquest espectacle és meravellós".

La Mar ha estudiat musica des de petita. Els seus pares "són de teatre", i ja de nena la duien a veure musicals. Després d'aquella decisiva experiència londinenca, va passar per diferents escoles, en les quals s'ha format en aquest camp artístic.

"Els actors i les actrius de musical solen definir-se per si els agrada més ser actors, cantants o ballarins. En el meu cas, em defineixo com a cantant, actriu i ballarina, per aquest ordre". I és que la ullastrellenca també té un grup de música, que es diu "Una" i que abans es deia "Sound six" i havia participat en el programa de corals "Oh happy day!" de TV3.

"El públic valora prou el musical com a gènere?, l'hi preguntem. "Penso que als espectadors, el musical, o els entusiasma, o bé no els agrada gens...". També considera que hi ha diferències entre Madrid i Barcelona: "Jo ara treballo allà, a Madrid, on hi ha musicals que estan en escena durant anys; com passa, encara mes, a Londres o Nova York; mentrestant a Barcelona alguns espectacles han d'abaixar el teló per falta de públic...".

A Madrid, la Mar Puig està interpretant una obra de microteatre: "Croissants normales de sábado".