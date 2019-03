Chanel Terrero: "Mai hi ha un punt i final als assajos; en els musicals sempre cal millorar"

Va néixer a L'Havana el 1991, però s'ha criat a Olesa de Montserrat, on va arribar amb 3 anys. La Chanel Terrero és, des d'inicis de mes, la protagonista de "Flashdance", un musical basat en la pel·lícula dels anys 80 d'on va sorgir la famosa cançó "Flashdance... What a feeling". A la producció, en cartellera al Teatre Tívoli de Barcelona, interpreta el paper de qui era el personatge principal d'aquell film, l'Alex Owens, una noia que anhelava convertir-se en una ballarina professional.

"S'hi em sento identificada amb el personatge? Totalment! En destacaria la força i el seu desig de lluitar per un somni", confessa. El vincle amb els musicals d'aquesta jove que ja des de petita es muntava, ella sola, els seus propis espectacles a casa, ve de lluny. A Olesa va estudiar dansa, i animada per la seva "mare professional", la coreògrafa Jeny Poquet, va començar a apuntar-se a càstings de musicals. No van tardar gens en seleccionar-la. I ja el 2008 va pujar a l'escenari en la versió cantada i ballada de "Mortadelo i Filemón".

Després va participar en algunes grans produccions, com "Nine", "Mamma Mia" o "El rey León", i se'n va anar a viure a Madrid (també ha aparegut en sèries de televisió com "Àguila Roja" o "El secreto de Puente Viejo"). La jove "sempre havia somniat amb interpretar un personatge com l'Alex Owens, que li permetés cantar, ballar i actuar al màxim". Ni recorda la quantitat de proves i proves que va haver de passar fins que un dia, quan era a casa, va rebre aquella trucada: sí, el paper era seu.

Cuidar molt l'alimentació, fer esport, dormir i descansar la veu formen part de la recepta que segueix la Chanel per aguantar les més de dues hores i mitja que dura "Flashdance". També dedica temps a polir aspectes de l'espectacle. I és que encara que el "show" ja hagi alçat el teló, "en el gènere del musical mai hi ha un punt i final als assajos; sempre cal millorar certs aspectes".