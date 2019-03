¿Considera que es seguro conducir por la ciudad?

Cada día se produce una media de dos accidentes de tráfico en Terrassa, como recoge la noticia a la que acompaña esta semana el debate. Y tres de cada diez colisiones provocan heridos, ya sean leves o graves. Además, las rotondas son los puntos negros por excelencia (entendiendo como puntos negros aquellos en los que se concentran cinco o más accidentes al año). La primera causa de siniestros es no mantener la distancia suficiente de seguridad; la segunda, no respetar una seña de ceda el paso y la tercera, distracciones por motivos ajenos a la carretera.

Los datos están sacados de la memoria de actividad de la Policía Local de 2018. Con ellos bajo el brazo, hemos salido a la calle y hemos preguntado a doce personas, algunas de ellas conductores noveles, si a su juicio es seguro conducir por la ciudad. La mayoría ha dado una respuesta positiva, otros un sí con 'peros' y una minoría ha contestado negativamente. Estos últimos basan su mala percepción de la seguridad en la conducción por falta de mantenimiento de la infraestructura viaria.

Álvaro Doblas Doblas

Transportista, 56 años

"Creo que sí. Todo está muy bien señalizado. Llevo 36 años repartiendo por Terrassa y nunca he tenido ningún accidente. En todo ese tiempo solo me han multado una vez, en el centro, porque no llevaba el cinturón. Me conozco todas las calles y no se me ocurre ningún punto conflictivo. Quizá el centro en la hora de la salida de los coles, pero eso es normal".

Vanesa Maíllo Jurado

Hostelería, 38 años

"Pues sí. Yo al menos nunca he tenido ningún problema grave. Tuve un accidente en la curva que hay para coger la avenida del Abat Marcet desde la de Tarradellas, pero es que ese sitio es un punto negro. Pero vaya, todo está bien señalizado y hay zonas 30 en muchos barrios y eso está bien".

Xavier Lapeña Serra

Camarero, 21 años

"Hace dos años que conduzco coche y la ciudad me parece segura. Hay muchas partes que están vigiladas y la señalización es buena. Aun así, hace poco me estampé saliendo del polígono de Can Petit, en la rotonda. Fue culpa mía. Era de noche, iba a trabajar y se me fue el coche. Di vueltas de campana y quedó siniestro. Eso fue con un Jeep y ahora tengo un Golf".

Elías Navás Matas

Estudiante, 18 años

"Hace un año que voy en moto y creo que sí, que es seguro ir por la ciudad. Hay algún coche que se te cruza cuando no toca, pero en general es bastante seguro. Quizá las rotondas pueden ser un problema en las horas punta. Para mí un punto negro es el puente que hay cuando vas de Can Trias a Roc Blanc, que tiene una curva muy cerrada y pasan muchos coches.

Paqui Gómez Martínez

Dependienta, 46 años

"Sí, está todo muy bien señalizado. Cojo mucho el coche y me muevo mucho por los barrios, porque al centro vengo caminando, y lo encuentro todo bien. Para mí, un punto conflictivo es la salida de la autopista al barrio del Roc Blanc. Llevo más de 20 años conduciendo y nunca he tenido ningún accidente, ni me han multado dentro de la ciudad. En Terrassa es más seguro conducir que en otras ciudades vecinas como Sabadell".

Lidia López Rojas

Trabajadora familiar, 38 años

"Sí, nunca he tenido ningún problema en los 17 años que llevo aquí. He tenido accidentes leves porque me han dado algún golpe por detrás, por ejemplo en algún semáforo. Y una vez me multaron en la Rambla porque no me di cuenta de que no se podía circular. Las cosas están muy señalizadas y hay muchos sitios donde se limita bastante la velocidad".

Mari Fernández Ferrer

Canguro, 36 años

"Depende de las zonas. Por ejemplo, la rotonda que hay en la avenida del Vallès a la altura del Carrefour la gente se la salta a la torera y suelen haber muchos accidentes. Sí que noto que según el barrio por el que vayas se conduce mejor o peor precisamente por la forma de conducir de los vecinos de esas zonas. Hay barrios donde se hacen auténticas competiciones de coches".

Aaron Blanco Peña

Transportista, 21 años

"Sí, porque en Terrassa no hay tanto volumen de vehículos como en otros lugares como Barcelona. Vivo en Sabadell, aunque conduzco mucho por Terrassa, y más o menos la seguridad en la conducción es igual. Allí los pitotes se lían en la Gran Vía".

Balti Barrero Ferrer

Estudiante, 28 años

"Por lo general la gente es respetuosa conduciendo, pero falla el tema del mantenimiento, sobre todo en lo que son las grandes vías de entrada a la ciudad, como la avenida del Vallès, que está llena de socavones y algunas señales están dobladas o tan desgastadas que no tiene color. Falla el mantenimiento".

Felipe Antonio Lazo

Repartidor, 18 años

"Hace tres meses que me saqué el carnet y por mi experiencia, durante el poco tiempo que llevo conduciendo y como acompañante en otros vehículos, la conducción en Terrassa es segura. En otras ciudades he visto cosas que aquí no he visto ni de broma, como en Badalona o la misma Barcelona: gente saltándose semáforos o conduciendo rápido como locos".

Vanessa Hernández Sánchez

Auxiliar de enfermería, 41 años

"No, ni en coche, ni en patinete, que suelo usar, ni en moto, que he llevado muchos años y con la que tuve un accidente a los 20 porque un coche invadió mi carril y se me llevó por delante. Estuve un año recuperándome. El patinete tampoco lo encuentro seguro porque cuando, en vez de ir por la acera, voy por los carriles 30, que hay muy pocos, los coches van a más velocidad. A la mala actitud de los conductores se une la falta de mantenimiento vial".

María Roldán González

Administrativa, 25 años

"No. La gente va con muchas prisas, corre mucho, se salta semáforos, en los pasos de cebra no mira y, claro, luego hay muchos accidentes. El otro día en un paso de cebra casi me atropellan a la perrita y eso que la llevaba atada. Tuve que dar un salto hacía atrás. Y encima el del coche me recriminó que tenía que llevar a la perra más cogida, y eso que la llevaba cogida del collar. Una locura.