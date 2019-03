La vacunació, la millor mesura

L'Organització Mundial de la Salut manifesta que des de l'any 2000 s'han salvat més de 21 milions de vides gràcies a la vacunació contra el xarampió. La vacuna és la mesura més efectiva per prevenir la malaltia. Actualment, a Catalunya, s'aplica la vacuna triple vírica XRP (contra el xarampió, les galteres i la rubèola), als 15 mesos de vida de l'infant i als 4 anys. Consisteix a introduir a l'organisme virus del xarampió vius, però molt debilitats. "El que fem és recrear una infecció amb molt poques possibilitats de complicar-se en una persona sana per generar una molt bona resposta de l'organisme", descriu el doctor Luis Ignacio Martínez.

El facultatiu subratlla que una dosi de la vacuna triple vírica protegeix al 95% de les persones vacunades. Amb una segona dosi s'arriba al 99%. Arran dels brots que apareixen, l'Agència de Salut Pública alerta de la necessitat de combatre les persones que no creuen en les vacunes.

Les contraindicacions són les generals de qualsevol vacuna (malaltia febril moderada, al·lèrgia a algun component, alteracions immunitàries o malestar). Un nou estudi d'investigació fet a més de mig milió d'infants de Dinamarca no troba cap relació entre la vacuna i l'autisme. Això desmunta els falsos mites que circulen per internet.