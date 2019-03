Sàmper estudia querellarse contra el guardia civil que le acusa de incitar a las masas

Miquel Sàmper, concejal del PDeCAT, ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra el guardia civil que hoy, en el juicio por el 1-O, le ha acusado de incitar a las masas durante el registro de Unipost el 19 de septiembre del 2017. El testigo ha dicho que el edil estaba animando, cantando "y provocando una actitud que no era nada pacífica". En una respuesta a un mensaje indignado de Josep Rull, Sàmper ha indicado: "Que no te quede la menor duda, grandísimo y estimado amigo, que me dejaré la piel para esclarecer la verdad y ayudar en lo que humildemente pueda a demostrar cuanta mentira hay en este proceso". Antes, el concejal nacionalista había considerado "un gran honor" que el guardia le acusase "falsamente" de incitar a las masas y adelantó que hoy mismo empezaría a estudiar "las correspondientes acciones criminales" para aclarar los hechos y contribuir "a la causa de la verdad".