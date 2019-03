Entidades educativas rechazan el pacto contra la segregación

Diversas entidades educativas, entre estas la Fapac, Ustec-Stes, CGT, SEPC, SE, FdE y AEP, rechazan el pacto contra la segregación escolar que este lunes presenta el Síndic de Greuges de Catalunya. Las entidades consideran que el documento no promueve medidas suficientes y eficaces para poner fin a la situación. En este sentido se quejan de que el pacto no fija propuestas para que todos los centros tengan una diversidad social, cultural y económica de su entorno. Las entidades también lamentan que no contemple la universalidad y gratuidad de otros servicios educativos como el comedor, el ocio, las salidas pedagógicas, los libros de texto o el material escolar. Las entidades citadas han hecho público su posición antes de firmar el pacto, impulsado por el Síndic de Greuges, por el conseller de Educació, Josep Bargalló, entidades municipalistas, sindicatos, entidades educativas, la patronal de centros concertados y representantes de las familias.