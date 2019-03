Del lirismo bop de Rick Margitza a la fiesta rock de Joan Vinyals Band

Un radical cambio de registro musical ha dado el Picnic-Jazz de Vallparadís sobre las 3.30 de la tarde. Antes, el Victor de Diego Quintet con Rick Margitza ha desarrollado una soberbia hora y media de bop, y eso tras anunciar "que no hemos tenido tiempo de prepararnos nada". Con Margitza realizando largas intervenciones solistas, al final de algunas piezas, que han llevado al público casi al cielo.

Después, la Joan Vinyals Band ha subido el volumen y la electricidad convirtiendo el Picnic-Jazz en un festival de rock. El suyo ha sido un repertorio de temas ben su mayor parte propios, que pasaban del blues-rock ("Com la pluja"), al reggae ("Vora el mar"), o el rock de inspiración setentera. El acelerado r'n'b de "Ja torno a viure" ha precedido el tema de cierre, una versión de "I wish you were here" de Pink Floyd, una de las canciones favoritas de Enric Parés, baterista amigo de Joan Vinyals, fallecido hace algún tiempo, a quién ha dedicado su último disco.