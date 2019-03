El novísimo jazz vocal de Youn Sun Nah fascinó al público

El particular universo sonoro y creativo de Youn Sun Nah fascinó por completo a los espectadores que, el viernes por la noche, casi llenaban la sala del Centre Cultural, en uno de los conciertos estelares y más esperados del Festival de Jazz. Arropada por dos multiinstrumentistas, y con un repertorio centrado en su nuevo disco, "Immersion", sorprendió la facilidad de esta cantante coreana de 27 años para llevar a su insolita revisitación del jazz vocal temas ajenos como "Her today", de Paul McCartney, con el que abrió su actuación, "Asturias" de Albéniz o "Mercy Mercy Me" de Marvin Gaye, que parecían tan suyos como sus propias composiciones.

Algo más contundente y "occidental" en la última parte del recital, lo cerró con una insólita versión de "You can't hurry love" de The Supremes, fiel a la melodía original a la vez que a su propio estilo, en una asombrosa alquimia musical. Que no solo le propició intensos aplausos, sino también, al salir de la sala, una larga cola de espectadores deseosos de llevarse su disco a casa