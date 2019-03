¿El avión es un medio de transporte seguro?

Los dos accidentes que el modelo 737 Max de Boeing ha registrado en seis meses, el último ocurrido el domingo en Etiopía, han llevado a numerosos países y autoridades a cerrar sus espacios aéreos a todas las aeronaves de este tipo. Además, numerosas aerolíneas han decidido dejar de usar esos aviones y Boeing ha suspendido las entregas de su avión más popular mientras se aclaran las causas del siniestro y desarrolla una solución. Aunque poco se sabe aún de lo que ocurrió, los primeros datos apuntan "similitudes" entre el accidente de domingo del vuelo de Ethiopian Airlines poco después de despegar del aeropuerto de Adís Abeba y el siniestro que tuvo lugar en octubre en Indonesia con un avión de Lion Air del mismo modelo. Un análisis preliminar de este otro accidente apunta a una falla en los sensores de velocidad y altitud y al comportamiento del sistema automatizado MCAS. Tanto el accidente de Etiopía, que causó 157 víctimas mortales, como el de Indonesia, en el que murieron 189 personas, ocurrieron cuando los aviones se precipitaron poco minutos después de despegar.

Paola Lazo

Directora de una asociación de musicoterapia y psicoterapias, 43 años

"Sí, creo que el avión es el medio de transporte más seguro que hay. Si han vetado el Boeing 737 Max es por seguridad. Yo vuelo bastante y nunca he tenido sensación de inseguridad dentro de un avión."

Maria Ángela Arenillas Farrando

Jubilada, 66 años

"Dentro de poco viajaré a Edimburgo. Iré en avión. No me entusiasma, pero es la mejor forma de llegar. En general, los aviones son seguros. Cuando hay un accidente, suelen haber muchas víctimas pero con la cantidad de aviones que vuelan cada día, el número de accidentes es bajo. Creo que es más peligrosa la carretera. Me parece muy bien que muchos hayan vetado el Boeing 737 Max hasta que se sepa qué ha pasado. A lo mejor el problema es que quieren automatizarlo todo demasiado."

Ariadna Pérez Miralbes

Auxiliar de enfermería, 28 años

"Yo pienso que el avión es un medio de transporte más, que está muy actualizado y que es muy seguro. Yo viajo bastante en avión y nunca me he sentido insegura. Es verdad que a veces hay accidentes pero también los hay con coches, trenes.. Me parece muy bien que muchos hayan vetado el 737 Max de Boeing después de dos siniestros en seis meses. Hay que comprobar qué es lo que falló y solucionarlo para que este sea un modelo seguro."

Lluís Rubio Masero

Músico, 40 años

"Me parece bien que muchos países y aerolíneas hayan decido dejar en tierra los aviones 737 Max de Boeing y que la compañía haya suspendido las entregas. Lo primero es la seguridad y hay que revisar qué pasa con este modelo de aeronave. Hay que mirar si hay un problema técnico o no. Cada verano viajo en avión, un par de veces me he sentido inseguro a causa de la meteorología, pero creo que, en general, los aviones son seguros. Las estadísticas lo demuestran. Hay más accidentes en la carretera que con los aviones."

María Laura Mascheroni

Sin empleo, 43 años

"Si los accidentes han sido por una falla en lo técnico, hay que revisarlo. Los accidentes pasan muy esporádicamente en aviones. Hay algunos por fallas humanas y otros por fallas en los aparatos. Si se hacen todos los estudios pertinentes y se ve que hay un error en el avión, lo más lógico es sacarlo de circulación a menos que lo solucionen. A pesar de estos accidentes, yo creo que el avión es un medio de transporte seguro. Yo he volado mucho en avión y aquí estoy."

Rachid Zouiter

Sin empleo, 48 años

"Sí, los aviones son seguros. A veces hay accidentes pero son cosas puntuales. También puedes estar andando por la calle y que te pase algo. Si el Boeing 737 Max ha tenido dos accidentes en poco tiempo, es necesario que revisen qué pasa con este modelo y si hay fallos de seguridad porque no se puede jugar con la vida de la gente. A veces, los empresarios no se preocupan como deberían por la seguridad de sus productos. Antes de salir al mercado, se deben hacer controles de seguridad."

Rosa Maria Alba Salas

Sin empleo, 50 años

"Me parecen perfectos los vetos al Boeing 737 Max. Es por nuestra seguridad. Deberían haberlo mirado antes de ponerlo en circulación; la seguridad es muy importante. Yo no vuelo demasiado ahora, antes sí. Nunca me he sentido insegura en un avión. En general, es un medio de transporte muy seguro, uno de los más seguros. Me parece muy fuerte que este modelo haya tenido dos accidentes en poco tiempo."

Maria Dolors Molina Asensio

Ama de casa, 64 años

"Yo creo que los aviones son seguros. Pienso que son más inseguros los coches. Me parece perfecto el veto a los Boeing 737 Max. La seguridad es lo primero."

Jordi Gual Ginesta

Jubilado, 76 años

"Veo bien que en una gran cantidad de países se haya dejado de usar el Boeing 737 Max. Si analizan este modelo de aeronave, a lo mejor encuentran algún fallo y pueden corregirlo. Yo, cuando subo en un avión, intento no pensar en posibles accidentes. Yo he viajado bastante en avión y siempre he llegado sano y salvo a destino. En general, los aviones son seguros."

Santi Gómez Millán

Sin empleo, 30 años

"El avión es uno de los medios de transporte más seguros. Hay más accidentes de tráfico que de aviones. Me parece bien que hayan vetado el Boeing 737 de Max hasta que se sepa qué ha pasado. Yo no he tenido nunca miedo en un avión."

Yolanda Blas Rodríguez

Enfermera, 40 años

"El veto a este avión de Boeing ha sido por seguridad. Cuando se resuelva el caso del accidente y se sepa cuáles han sido las causas, a lo mejor se pude solucionar y pueden volver a ponerlos en circulación. Creo que, en general, los aviones son muy seguros. Creo que hay más accidentes de coches que de aviones, pero cuando hay un siniestro de una aeronave, suele haber muchas víctimas."

Sergi López Perua

Cocinero, 33 años

"La seguridad es lo primero. Creo que no debería quedar ningún Boeing 737 Max operativo hasta que no se sepa qué pasa con este modelo. A pesar de algunos accidentes como este, creo que, en general, el avión es un medio de transporte seguro. Yo no me he sentido nunca inseguro viajando en avión."