Terrassa recicla más

Las cifras de la recogida selectiva de 2018 revelan que la ciudadanía separa más y mejor los residuos en casa. En un año en que el consumo ha aumentado y con él la generación de basura, la recogida selectiva ha registrado un incremento de 4 puntos situándose en el 37,3%.

Las campañas de información, los inspectores y la implantación de los contenedores de carga lateral, de mayor capacidad, han contribuido a mejorar las cifras de la selectiva en la ciudad.

Pero aún queda camino por recorrer. Un estudio comarcal revela que el 75% del contenedor verde se podría reciclar. En su interior los inspectores encuentran restos de comida, un 25% en buen estado.

Por lo que respecta a las deixallerias municipales, donde se depositan y gestionan los residuos que no pueden colocarse en los contenedores, la de Can Casanovas recibió el año pasado 1.324 toneladas de residuos y la de Can Barba 692 toneladas. Estas instalaciones funcionan todo el año, excepto el día de navidad y el 1 de enero.

