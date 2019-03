Mantenir-se intel·lectualment actius

Conservar l'activitat intel·lectual, és a dir, no deixar de dur a terme tasques com llegir, anar al cinema, viatjar o estudiar algun idioma és bàsic per mantenir estimulada la nostra ment. Comptar amb una alta reserva cognitiva pot ajudar-nos a resistir millor les afectacions que l'Alzheimer pot produir en el nostre cervell. A més de la lectura també són molt recomanables els escacs i els jocs de taula perquè requereixen habilitats de càlcul, de memòria recent i de capacitat de previsió. Tot el que impliqui aprendre i adquirir nous coneixements també afavorirà la nostra activitat cognitiva, sigui fer classes de cuina o aprendre un idioma o un instrument musical, entre d'altres reptes beneficiosos.

A mesura que ens fem grans el nostre cervell va canviant perquè és flexible i es veu modelat pel nostre comportament i les nostres experiències. El cervell sempre evoluciona. Per això cal aportar-li estímuls i mantenir-se socialment actiu. Parlar amb la gent i estar al dia pot ajudar a tenir un cervell jove. Hem de procurar passar temps amb la família i mantenir el contacte i la relació amb amics i veïns: participar en associacions, clubs o fer voluntariat per ajudar-nos a establir noves relacions.

És possible estar mentalment actius, independentment de l'edat. Ara bé, els experts ressalten que això depèn de cada persona, de la seva actitud positiva. Deixar-nos les claus dins de casa o no trobar les ulleres no són errors de memòria sinó petites manques d'atenció d'actes de la vida quotidiana.