Molts estudis apunten que allò que és bo per al cor, també ho és per al cervell. Què podem fer per mantenir-lo sa?

Dieta mediterrània. És el model de nutrició saludable. Són bàsics aliments com l'oli d'oliva verge extra, la fruita i la verdura, el peix, els ous i els cereals. Evitar la sal i el sucre.

Controla la tensió arterial. Per prevenir la hipertensió.

Deixa el tabac. Per tenir cura del cervell cal evitar el tabaquisme.

Vigila l'obesitat, el colesterol i la diabetis. Per això seguir una dieta equilibrada.

Fer exercici moderat. Surt a caminar a ritme ràpid 30 minuts al dia.

Activitats en grup. Una part de la salut cerebral té a veure amb les relacions socials.