Solo un 6 por ciento de los españoles reconoce no tirar comida a la basura

Seis de cada diez españoles considera que el derroche de comida es un problema medioambiental con consecuencias graves para el planeta. En cambio, al preguntarles por su forma de actuar ante esta circunstancia, sólo un seis por ciento reconoce que nunca tira comida a la basura. Así lo revela un estudio, realizado a dos mil personas, en el que la mayoría de los consultados se han mostrado realmente preocupados por la conservación del medio ambiente. En este sentido, el desperdicio alimentario se encontraría entre los cinco problemas medioambientales que más inquieta a los españoles. La encuesta ha sido llevada a cabo por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos. En el sondeo, un cuarenta por ciento señala que echa comida con mucha asiduidad y sin miramientos y otro 54 por ciento que reconoce que trata de reducir sus desperdicios y solo desecha comida ocasionalmente. Por ámbitos, el doméstico es donde se desaprovecha más comida.