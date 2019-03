El jazz invade Terrassa

La 38º edición del Festival de Jazz en su primera semana de actuaciones en plazas estuvo protagonizada por voces femeninas. Big Mama -Montse Pratdesaba- lideró el concierto de la plaza Catalunya, el domingo, y Rachel Ratsizafy hizo lo propio con el de la Plaça Vella, el sábado. Ambas lograron llenar los espacios y conquistar a un público, muy diverso, con sus temas y estilos diferentes.

Big Mama acudió a la plaza Catalunya acompañada de su 30's Band integrada por Sister Marion (piano), Baltasar Bordoy (guitarra), Matías Miguez (bajo eléctrico) y Xavi Hinojosa (batería). La reconocida cantante de blues de sant Quirze de Besora desplegó desde el primer minuto su energía y su fuerza para atraer al numeroso público que, enseguida, se implicó, coreó y acompañó el ritmo de los temas con palmas.

Y también hubo liderazgo femenino en el concierto de la plaza Vella con Rachel Ratsizafy y su banda Shakin'All. La cantante francesa con orígen de Madagascar, ofreció junto a su banda un repertorio "vintatge" con estilos de jazz y swing de las décadas 1920, 30 y 40, así como gospel, blues y rock. El grupo invitó en algunos de sus temas a que el público perdiera la timidez y saliera a bailar al rimo de su música. En su concierto, la cantante interpretó títulos de grandes referentes como "Rockin in rhythm", de Duke Elligton; "What a moon", de Billie Holiday y "Natural "Woman", de Aretta Franklin, así como "Just a little while", tradicional de Nueva Orleans.

►Amplia información en nuestra zona de suscripción