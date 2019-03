El estreno en Terrassa fue en el año 1994

Kenny Barron (Fhiladephia, 1943) es un pianista norteamericano que dispone de una capacidad inigualable para cautivar las audiencias con una elegante interpretación, melodias sensibles y ritmos contagiosos. Barron ha trabjado en festival, conciertos y clubs de jazz de todo el plantea desde la década de los años cincuenta. Ha aparecido en diferentes film como "Do the right thing" y "School Daze", de Spyke Lee, y ha contribuido con su saber a centenares de sesiones de grabación como lídear y con los artistas más diversos. Su relación con Terrassa empezó en 1994, en un concierto en la Nova Jazz cava, una sala que con la del sábado ha acogido hasta ahora diez conciertos de este músico y compositor. El primer debut fue en la temporada estable y después ya en los festivales anuales de jazz. En sus actuaciones, el maestro ha actuado con trío, cuarteto y en solitario. Y el sábado, tras recibir el premio, con un quinteto, donde dio voz a los más relevantes jazzman y jazzwoman.