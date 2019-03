Entretenemos, els millors artistes i serveis per a la teva festa

Entretenemos.com és una startup de Terrassa en creixement que vol contractar nous gestors d'esdeveniments.

El món digital ens facilita molt qualsevol gestió que desitgem fer. En el sector de l'oci, per exemple, podem des de demanar que ens portin plats d'un restaurant fins a vestir-nos de cap a peus per anar a una festa o contractar un apartament o un vol més hotel per fer un viatge de plaer. Tot això, còmodament, sense moure'ns del sofà de casa.

La cosa es complica quan hem d'organitzar en poc temps una festa sorpresa, un esdeveniment d'empresa, una boda o una comunió. Per sort internet posa al nostre abast solucions molt àgils, efectives i interessants que ens asseguren l'èxit de la convocatòria. Parlem de propostes com l'empresa Entretenemos, una plataforma online de contractació immediata amb un ampli catàleg de firmes i els millors professionals del món de l'espectacle i dels esdeveniments. Aquesta startup ha estat fundada per Èric Ferrer, de Terrassa, i Gerard Guiu, de Girona, dos joves emprenedors que després de treballar un any als Estats Units i en experiències similars han decidit instal·lar les oficines centrals a Terrassa i rodejar-se de molt talent. Entretenemos és una firma "made in Terrassa" perquè set dels vuit professionals del seu equip són egarencs. Aquesta startup està en ple creixement i ara llança una oferta de contractació de personal per a la gestió d'esdeveniments.

Entretenemos ofereix qualsevol servei que es pugui necessitar per a esdeveniments o celebracions, com podria ser un grup de música, un mag, un "fotomaton", un faquir, animacions infantils, batucades..., entre més de 150 categories.

Com expliquen Èric Ferrer i Gerard Guiu, "la filosofia de l'empresa és que qualsevol persona pugui contractar els professionals per als seus esdeveniments de manera instantània, sabent al mateix moment els preus dels serveis i el que inclouen, la disponibilitat i les opinions dels usuaris que prèviament els han contractat. Apostem per un model ràpid, segur, àgil i transparent".

Actualment, aquesta startup té un àmbit d'actuació a tota la península i el seu volum de negoci és tot un èxit. "Hem enviat un total de quatre milions d'euros en pressupostos a tot Espanya, i hem realitzat amb èxit 1.500 contractacions online", diuen els seus fundadors. Respecte a les marques o empreses que han contractat els seus serveis per a actes corporatius destaquen Amazon, AMEX, Renault, Ikea, ajuntaments de tot l'Estat, Facebook, PGA o Marvel.