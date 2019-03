Uns dies per recordar tota la vida

Fer una estada lluny de casa per avançar en l'aprenentatge d'una llengua pot esdevenir una experiència que recordarem per sempre. Viatjar al Regne Unit, Irlanda, Malta, al Canadà o als Estats Units, en el cas que estudiem anglès, ens permetrà perfeccionar l'idioma que ens ocupa a classe durant tot l'any.

Igual passa si l'alumne estudia francès i decideix dur a terme una estada en alguna ciutat del país veí; o bé a Bèlgica, a Suïssa... O fins i tot si s'atreveix a travessar l'Atlàntic i plantar-se al Quebec, la província francòfona del Canadà.

Un altra estada lingüística molt atractiva és Alemanya, on pot ser que molts joves trepitgin, per primera vegada aquest estiu, la Marienplatz, la plaça més central i famosa de Munic... O tal vegada vegin amb els seus ulls la històrica porta de Brandenburg, a Berlin.

Classes... i molt més

En general, les estades idiomàtiques es basen en rebre classes de la llengua durant una part del dia, combinades amb altres activitats (jocs, excursions, esports...) que alhora permeten millorar el coneixement de l'anglès, el francès, l'alemany...

Però el perfeccionament de l'expressió oral, l'ortografia i la gramàtica no serà l'únic guany per al jove. I és que un dels màxims beneficis de viure aquesta experiència serà conèixer nois i noies com ell o ella, però d'altres parts del món, amb l'enriquiment cultural que això suposa.

A més, en aquest tipus d'estades, l'estudiant sol comptar amb monitors de referència al país estranger, i sempre té el recolzament de la seva acadèmia d'idiomes a Catalunya per si sorgís qualsevol imprevist. Però d'alguna manera, l'alumne s'enfronta a una situació que segurament és nova per a ell: la d'estar lluny de casa, en un entorn que no coneix i amb la necessitat, per tant, d'adaptar-s'hi i d'espavilar-se per si sol, la qual cosa de ben segur que influirà positivament en el seu creixement personal.

Abans de fer les maletes

Tot, però, al seu temps. Abans de d'emprendre el vol serà bo respondre un seguit de preguntes. D'entrada caldrà determinar quin és el nivell d'anglès, francès o alemany de l'estudiant, amb l'ajuda de l'acadèmia. Així es podran fixar uns objectius lingüístics de cara al seu viatge.

Una altra de les incògnites a aclarir serà on viurà el jove durant els dies o les setmanes que passi fora de casa. Les opcions d'allotjament són variades, des de les residències d'estudiants, a la convivència amb una família en una casa particular, passant per residir en un estudi o en un apartament (individual o compartit), o bé en un hotel o un alberg, entre d'altres possibilitats. En molts casos, el pressupost disponible acabarà determinant la decisió final.

Ara bé, si hi ha una pregunta que destaqui sobre la resta és: quina ciutat escollim per a la nostra estada lingüística? La curiositat, l'interès de l'alumne per un país o una cultura concreta és un factor important a l'hora de decantar la balança. Com també ho són les experiències que l'estudiant hagi escoltat sobre aquella destinació explicades per altres companys o amics que hi hagin anat abans.

En qualsevol cas, la nostra acadèmia d'idiomes ens informarà amb detall de totes les alternatives. I també ens ajudarà a l'hora de preparar la documentació necessària per al viatge (els visats, si és que convenen; els permisos d'estudiant; la inscripció als cursos que seguirem a la ciutat escollida...). Caldrà organitzar l'experiència uns mesos per avançat, a fi d'evitar sorpreses i contratemps d'última hora.

Les acadèmies solen oferir "packs" que inclouen, en el preu, des del bitllet d'avió d'anada i tornada fins al trasllat de l'aeroport al campus, passant per l'assegurança de viatge, l'allotjament, les dietes i les classes, sempre ajustades al nivell de cada alumne.

Val a dir que els anys que la persona tingui (en aquest cas, com en tants d'altres) no importen gens ni mica. Els infants i els adolescents són els qui més duen a terme estades lingüístiques; és cert. Però també els adults poden viure aquesta aventura. I és que les ganes d'aprendre i conèixer món no tenen edat...