¿Se sumó ayer a la huelga feminista del 8-M?

n el Día Internacional de la Mujer, Diari de Terrassa salió a la calle para conocer la repercusión de la huelga feminista convocada en una jornada de movilizaciones y reivindicación a favor de los derechos de las mujeres y contra cualquier forma de machismo. De las doce personas entrevistadas, cinco aseguraron hacer huelga. Otras, aunque trabajaron, asistieron a alguna de las concentraciones y movilizaciones organizadas en esta jornada de protesta. También hubo quien no le tocaba trabajar, ya sea por estar de vacaciones o ser pensionista, y participó en alguno de los actos que tuvieron lugar ayer. Otros no tomaron parte en ninguno. "A veces parecemos invisibles y tenemos que hacernos ver y escuchar. Aún falta mucho para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres", "Hemos mejorado pero tenemos que seguir luchando porque aún hay mucha desigualdad", "Aún queda mucho camino por recorrer", "Tenemos que mejorar", comentan varias de las personas entrevistadas. "Tenemos que sumar fuerzas entre todas", "Es necesario hacer piña", señalan otras.

Noelia Fernández Peralta

33 años

"Sí. El auge de la extrema derecha no es nada bueno para las mujeres. Aún existe desigualdad salarial y tenemos que luchar por los derechos de las mujeres. Asistí a la concentración de las doce delante del Ayuntamiento. Hacer huelga cuesta porque es un día que no cobras pero es necesario hacerlo."

Rocío Segura Cívico

Auxiliar administrativa, 42 años

"Sí. Para defender los derechos de las mujeres. Fui al mediodía a la concentración del Raval de Montserrat y por la tarde también fui a la manifestación. A veces parecemos invisibles y tenemos que hacernos ver y escuchar. Aún falta mucho para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres. Hemos mejorado mucho pero aún falta."

Isabel Fernández Correa

Informática, 41 años

"Estoy de vacaciones. Fui a la concentración de las doce en el Raval con mi marido y mi hija. Estoy de acuerdo con lo que se reivindica. Creo que tenemos que sumar fuerzas entre todas. Necesitamos que se nos escuche y se nos valore. Creo que estas jornadas de movilizaciones no sirven tanto como a nosotras nos gustaría pero son necesarias. Poco a poco. En los salarios y las oportunidades de trabajo aún hay mucha desigualdad."

Anna Abad Palau

Pensionista, 57 años

"Hace tres días que soy pensionista. Por eso, ayer al mediodía pude ir al Raval. Mi hija es de Bergants y actuaba. Por la tarde también fui a la manifestación. Es necesario hacer piña. Aún hacen falta muchos cambios, desde conseguir la igualdad salarial hasta otras cosas más básicas. Hemos mejorado pero tenemos que seguir luchando porque aún hay mucha desigualdad."

Gemma Pérez Mariñosa

Sin empleo, 48 años

"Cuando tenía negocio no podía hacer huelga; no me lo podía permitir. Ayer por la mañana pude bajar al centro a ver el ambiente. No fui a ninguna concentración ni manifestación pero me parece perfecto que la gente se manifieste, no sólo por los derechos de las mujeres sino por muchas otras cosas. Las mujeres siempre nos lo tenemos que currar más. En mi generación, el peso de la casa y la familia lo seguimos llevando mayoritariamente las mujeres. Espero que las reivindicaciones sirvan de algo."

Carolina Luque Campuzano

Auxiliar de clínica, 44 años

"Hice huelga. Hemos conseguido algunas cosas pero tenemos que seguir luchando. Aún queda mucho camino por recorrer. Tenemos que salir a la calle a defender nuestros derechos. Creo que estas jornadas reivindicativas tienen impacto. Si no hacemos nada, no habrá ningún cambio. Tenemos que salir a la calle y hacernos escuchar. Por suerte, no somos cuatro las que salimos."

Èdgar Lozano Martínez

Cocinero, 33 años

"Estoy de vacaciones pero si no, en el restaurante abriríamos y dejaríamos, por supuesto, que las mujeres que quisieran hicieran huelga. Yo ayer fue con mi pareja a la comida popular del Vapor Ventalló."

Diana Bach Gómez

Sin empleo, 38 años

"Ayer me escapé del curso que estoy haciendo para poder asistir a la concentración de las doce en el Raval. Estamos en el siglo XXI, ha costado mucho que la mujer tenga visibilidad y tenemos que salir a la calle para que no se dé ni un paso atrás. Somos más mujeres que hombres y si todas parásemos, el país se pararía."

Eugènia Ferreiro Fumanal

Profesora de canto y cantante profesional, 43 años

"Soy autónoma y por la tarde trabajé. Por la mañana estuve un rato por Terrassa, después me fui a Barcelona a trabajar y a la seis y media fui a la manifestación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se reivindica. Lo que no sirve de nada es no hacer nada. No sé si las manifestaciones de ayer servirán para algo o no pero al menos lo intentamos."

Manela Martínez Fernández

Administrativa, 53 años

"Hice huelga y por la tarde fui a Barcelona. Creo que es imprescindible. Hemos conseguido muchas cosas pero aún quedan muchas otras por lograr y si no las reivindicamos, será muy complicado. Creo que este tipo de jornadas reivindicativas sirven para hacernos más visibles. Espero que haya cambios. Somos iguales y merecemos los mismos derechos."

Josep Seoane Rey

Asesor en servicio de prevención, 47 años

"Ayer trabajé por la mañana. Por la tarde fui a la manifestación de Granollers con mi mujer y mi hija pequeña. Todo el mundo merece los mismos derechos; cualquier persona debe tener los mismos derechos. Creo que la suma de actos de este tipo dará resultado."

Oriol Prat Plans

Docente, 44

"Ayer hice huelga para apoyar la lucha feminista. Fui a la concentración de las doce en el Raval y a la manifestación de la tarde. Aún tenemos que mejorar y como más conscientes seamos, mejor. Yo creo en las movilizaciones pero es cierto que los cambios son lentos."