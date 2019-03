El Gent DT, un dossier sobre la secundària i un nou monogràfic de motor, els tres extres de dissabte

Aquest dissabte Diari de Terrassa arriba als lectors amb tres suplements: el Gent DT, el dtDossier i Motor & Mobilitat. La portada i el reportatge principal del Gent DT tracta de l'us medicinal de la marihuena. En Cristóbal Cuadra i la Montse Salvador són dos terrassencs que prenen cànnabis, no per a un ús recreatiu, sinó buscant millorar el seu estat de salut. El debat sobre la regularització de la planta amb finalitats medicinals ha arribat fins al Parlament Europeu.

A la nova edició del dtDossier trobem una completa guia de centres on cursar secundària. L'ESO és una etapa en què els alumnes comencen a encaminar el seu futur. Aquest curs, el sistema d'avaluació ha canviat, s'ha posat en marxa un nou institut públic i dos centres han estrenat edifici. El curs vinent també hi haurà novetats, com l'entrada en funcionament d'un institut-escola a la ciutat.

La tercera entrega d'aquest rotatiu és el llançament de Motor & Mobilitat. Estrenem un nou monogràfic dedicat al món del motor i la mobilitat per la ciutat que tindrà una periodicitat mensual. Aquest primer número parlem de les novetats del Saló de l'Automòbil de Ginebra, dels punts del carnet de conduir i de la normativa per circular amb patinets elèctrics.



