El glaucoma: la ceguera silenciosa

El proper dimarts 12 de març és el Dia Mundial del Glaucoma, una malaltia ocular caracteritzada sovint per la hipertensió ocular i l'afectació del nervi òptic. És una de les principals causes de ceguesa en persones majors de 40 anys i cal diagnosticar-la a temps.

A qualsevol examen de la visió, sigui en un centre d'òptica o en una clínica oftalmològica la primera comprovació que fa l'especialista és mesurar la pressió ocular. Precisament quan els nivells de la pressió intraocular superen els normals, que oscil·len entre 10 i 21 mmHg, la salut visual està en risc i poden sorgir patologies com el glaucoma.

La pressió intraocular pot augmentar amb el pas dels anys, i segons determinades circumstàncies. Aquesta pujada pot ser de forma aguda o crònica, causant una atròfia progressiva del nervi òptic, la qual cosa provoca una pèrdua gradual de la visió perifèrica. No obstant això, la visió central pot conservar-se durant molt de temps, de manera que la malaltia passa desapercebuda.

La majoria dels casos de glaucoma no es detecten fins que el mal és permanent i irreversible, pel fet que normalment l'alteració és gradual i indolora. Per aquest motiu es defineix com a una "malaltia silenciosa". De fet, el principal problema del glaucoma és la seva manca de símptomes. "Quan l'elevació de la pressió intraocular no és molt acusada poden transcórrer més de déu anys. Però de vegades és possible que passin divuit anys fins que el pacient noti que alguna cosa va malament i es decideixi a anar al metge", explica el doctor Julián García, catedràtic en Oftalmologia de la Universitat Complutense de Madrid.

Factors de risc

El glaucoma sol aparèixer a partir dels 40 anys i és una patologia bastant habitual. La població amb més risc de patir glaucoma és aquella que té antecedents familiars, ja que aquest mal té un component hereditari. Les persones amb pare, mare o germans que pateixin glaucoma "multipliquen per cinc aquesta probabilitat", afegeix l'especialista. És per aquests motius que és important sotmetre's a revisions oftalmològiques anualment.

Un altre dels factors de risc és l'edat. Per això, les persones que superen els 70 anys, sense antecedents de cap classe, tendeixen a superar el risc d'aquesta patologia un 5 per cent més.

El risc de glaucoma també és elevat en les persones amb miopia. Amb tot, es tracta d'un grup de pacients controlats pels oftalmòlegs perquè es sotmeten a revisions periòdiques i és més fàcil descobrir si tenen algun indici de la malaltia.

Tanmateix hi apareix amb freqüència entre persones amb diabetis i cardiopaties. En aquests casos és necessari extremar les revisions de vigilància, segons els experts.

Tipus de glaucoma

Els oftalmòlegs divideixen aquesta patologia ocular en dos tipus:



Glaucoma crònic: és el més habitual. Aquest tipus de glaucoma no mostra cap simptomatologia fins que la pèrdua de camp visual és considerable.

Glaucoma agut: poc comú. Causa un dolor intens, inicialment sobtat, provocant una pèrdua important de la visió. Normalment ve acompanyat per nàusees i vòmits i un malestar general important. Ha de tractar-se de forma urgent.

Atenint-nos als consells de l'Organització Mundial de la Salut, les persones amb antecedents familiars o factors de risc han de controlar-se la salut ocular un cop a l'any.

Quins tractaments hi ha?

Si la malaltia es diagnostica de manera precoç l'èxit dels tractaments, amb col·liris antiglaucomatosos està assegurat. És vital que el pacient segueixi les instruccions de la medicació, ja que quan no s'apliqui les gotes, la pressió pujarà i el glaucoma no estarà ben controlat.

Una altra opció és el làser. S'empra en algunes situacions, quan el tractament mèdic no és suficient per a controlar la malaltia.

La cirurgia es realitza quan el malalt no millora i es continua produint una pèrdua del camp visual. Es basa a crear una nova via de sortida per al líquid que es genera en l'ull i per aconseguir que es redueixi la pressió. Amb tot, la prevenció és vital perquè si apareix la ceguesa pot ser ja massa tard.