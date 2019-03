El Govern plantea un segundo túnel de FGC para unir el Vallès con Barcelona

El conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha planteado esta mañana la necesidad de construir un segundo túnel ferroviario para unir Barcelona con el Vallès a través de Ferrocarrils de la Generalitat, todo ello para descongestionar la C-58 en los accesos a Barcelona.

Ha hecho este anuncio durante la presentación de la estrategia de Ferrocarrils de la Generalitat hasta el año 2030, un acto en el que ha asegurado también que FGC debe estar preparada para gestionar en un futuro líneas de velocidad alta que conecten con el sur de Francia y para ser titular del servicio de Cercanías y Regionales en Cataluña, si se diera la oportunidad.

Calvet ha dicho que este segundo túnel que permitiría conectar Barcelona con el Vallès en menos de media hora depende de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que debería incluirlo en el nuevo plan director de infraestructuras hasta 2030. El conseller ha asegurado que dicho túnel es necesario porque la infraestructura actual "no da más de sí", al no permitir ya aumentar las frecuencias, y por ello se ha mostrado confiado en que para 2020 ya se pueda tener "un estudio informativo", aunque no ha especulado acerca de cuándo podría estar en servicio el túnel. Al duplicar la capacidad de la línea, se mejorarían las conexiones entre Barcelona y ciudades como Sant Cugat, Terrassa o Sabadell.