Els fons de la col·lecció de la Filmoteca estan formats per més de mig milió de peces, entre pel·lícules, llibres, negatius fotogràfics, programes de mà, bandes sonores, postals, "pressbooks" i fins i tot vidres de llanterna màgica. Al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca, hi podem trobar, per exemple:

385.000 negatius fotogràfics de foto fixa.

25.000 cartells, amb un recorregut exhaustiu per la història de la publicitat cinematogràfica.

20.000 programes de mà de cinemes catalans.

6.000 bandes sonores en CD o LP.

16.000 pel·lícules en blu-ray, DVD i VHS.

62.000 exemplars de llibres i revistes, que inclouen joies bibliogràfiques del segle XVII.

3.000 novel·les cinematogràfiques ("novel·litzacions" de pel·lícules) que en alguns casos són tot el que queda de títols que van existir però dels quals no queden còpies.

78 llegats personals i d'empreses, a més de les 1.250 peces de la col·lecció de Delmir de Caralt i Pilar de Quadras.

186.000 suports fotoquímics en llaunes i 13.000 pel·lícules en suport digital que inclouen producció catalana des de 1896, noticiaris i documentals de la Guerra Civil, cinema clandestí, amateur, experimental i científic, fons de nitrat de cel·lulosa dels orígens i la col·lecció del pioner Segundo de Chomón.

23 neveres amb control de temperatura i humitat per conservar el patrimoni fílmic català amb totes les garanties.

5 sales de visionat en formats de 35 mm i 16 mm.

1 cabina de visionat en suport vídeo i digital.

4 taules de repàs i adequació dels documents cinematogràfics.

1 escàner d'alta resolució per a la restauració.

1 sistema de canvis de formats videogràfics i 1 telecine de 35 i 16 mm per passar les imatges a suport de vídeo.