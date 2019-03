Terrassa 2030. Una estratègia de ciutat per a una Terrassa líder, pròspera i socialment justa

La setmana passada, Xavier Marcet presentava en aquest diari una proposta de singularització de la nostra ciutat. Avui, l'alcalde, Alfredo Vega, aporta la seva visió a 10 o 15 anys vista, a partir de la conferència que va fer el maig de l'any passat i en la qual va convidar a obrir un diàleg ciutadà sobre el futur de Terrassa.

Xavier Marcet és una d'aquelles persones visionàries que saben mirar més enllà sense

deixar de tocar amb els peus a terra. El seu coneixement professional i acadèmic de les tendències eco-nòmiques, socials i tecnològiques a escala mundial és la base de la visió i de les idees que posava damunt la taula fa uns dies, a través d'aquest diari, sota el títol "Una proposta de singularització de la ciutat". Una vegada més, des del Diari de Terrassa fa una aportació molt positiva al debat ciutadà, i agraeixo profundament el seu compromís amb la ciutat.



Resumint-ho molt, Marcet fonamentava la seva proposta en tres eixos estratègics: aposta radical pel talent emprenedor, innovació en espais econòmics i projectes estratègics i creació d'un nou model cultural basat en la sostenibilitat i en l'economia circular. L'autor feia un pas més i plantejava quatre instruments per impulsar aquesta estratègia de desenvolupament eco-nòmic: tres agències públic-privades (talent, projectes estratègics i economia circular) i un replantejament del disseny urbanístic de la ciutat a través d'un nou pla d'ordenació o POUM.



Abans que res, vull agrair públicament a Xavier Marcet la seva contribució a la reflexió imprescindible que hem de fer sobre la Terrassa que volem i la que necessitem, així com sobre els instruments necessaris per aconseguir-ho i una justa distribució dels beneficis que se'n derivin per crear benestar, progrés i qualitat de vida per a tothom.