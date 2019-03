¿Qué le parecen las patrullas vecinales de Matadepera?

Después de una oleada de robos en distintas urbanizaciones de Matadepera y varias protestas y reuniones con el Ayuntamiento del municipio para reclamar más seguridad, más efectivos policiales y más eficacia para erradicar los robos, los vecinos de varias zonas del pueblo han decidido autoorganizarse y crear patrullas ciudadanas. Según datos de la Policía Local, a lo largo del año pasado se consumaron 105 robos en casas en Matadepera, sin contabilizar las tentativas, que también fueron numerosas. Muchos matadeperenses califican de insuficientes las medidas anunciadas por el Consistorio y creen que hay que acabar con la sensación de inseguridad de una vez por todas. Por eso han creado patrullas de vigilancia, una iniciativa que la mayoría de los entrevistados por Diari de Terrassa ve con buenos ojos. Muchos de los preguntados consideran interesante que los vecinos de la localidad vallesana se hayan autoorganizado aunque consideran que no se tendría que haber llegado hasta este punto. Gran parte pide más implicación al Ayuntamiento y los cuerpos policiales.

Jordi Puigdomènech Arnau

Bombero, 37 años

"La organización de ciudadanos que vigilan las urbanizaciones y que velan por sus intereses me parece bien aunque también tiene su vertiente peligrosa. Hay bandas criminales organizadas que pueden ser peligrosas y si no se tiene la formación adecuada, puede ser arriesgado. Me consta que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo para mejorar la seguridad de los vecinos. Tengo conocidos que han sufrido robos en su casa. Yo vivo en el centro del pueblo y creo que no soy tan vulnerable."

Miquel Gelabert Rovira

Fisioterapeuta, 47 años

"Me parece triste. Creo que deberían ser el Ayuntamiento y la policía local quienes se encargaran de esta cuestión. Entiendo que los vecinos ya estén cansados después de tantos robos y hayan decidido autoorganizarse para proteger sus barrios. Yo creo que las patrullas vecinales funcionan; los vecinos conocen la zona, saben por donde moverse y pasan muchas horas vigilando."

Jordi Pujol Ulied

Informático, 35 años

"Por un lado, bien porque es una forma de intentar combatir el alud de robos pero por otro, mal ya que éste es un asunto del que se debería hacer cargo la administración pública. Tanto la policía local como los Mossos deberían dedicar más recursos a mejorar la seguridad en el municipio."

Anna Roura Igartua

Responsable de una residencia para gente mayor, 45 años

"Me parece muy bien. Todas la iniciativas populares de la gente que se organiza para hacer cosas positivas siempre me parecen bien. Supongo que atemorizan un poco a los ladrones. Es una pena que hayan tenido que llegar a este punto. La gente, cuando quiere, tiene mucha fuerza pero creo que el Ayuntamiento tendría que tomar medidas para garantizar la seguridad en el pueblo."

Laia Soriano Brossa

Sector textil, 30 años

"Me parece bien. Tengo amigas que están metidas en grupos de Whatsapp y forman parte de estas patrullas. La policía local no da abasto. Creo que gracias a estas patrullas vecinales han cogido a algunos ladrones. Creo que debería haber mossos patrullando las calles del municipio."

Montserrat Beltran Roca

Profesora, 55 años

"Me parece una iniciativa muy correcta. Llega un momento en el que la inseguridad es tal que hay que buscar soluciones colectivamente. Cuando los ayuntamientos y la policía dicen que no hay recursos suficientes, es lícito que los vecinos se organicen. Yo vivo en una urbanización de Castellar del Vallès y también vivo con inseguridad. Tenemos un grupo de vecinos y estamos hablando del tema."

Andrés Murillo Acedo

Jubilado, 60 años

"Los vecinos se han tenido que organizar porque las fuerzas de seguridad no dan abasto. Me parece bien que la gente intente solucionar los problemas aunque pienso que el Ayuntamiento debería tomar medidas. En Matadepera debería haber más efectivos policiales; hay muy pocos policías municipales."

Tamara Carrasco Ortiz

Administrativa, 36 años

"Me parece muy bien. En Matadepera hay gente con un nivel económico alto y los ladrones lo saben. El otro día hablé con un señor al que le entraron a robar hace un año en Cavall Bernat y que ahora se ha ido a vivir al centro porque su mujer tenía miedo. Si la policía no puede poner patrullas todos los días dando vueltas por el municipio, es normal que los vecinos se autoorganicen y vigilen sus urbanizaciones. Por lo que tengo entendido, las patrullas vecinales funcionan bastante bien."

Daniel Mejías Rodríguez

Sector de la construcción, 40 años

"Me parece perfecto. Es una buena opción para intentar frenar los robos en el pueblo. El Ayuntamiento debería tomar medidas; deberían poner de su parte para que haya más seguridad."

Soraya Pérez Martín

Higienista dental, 34 años

"Me parece triste. Debería haber más policía. Los vecinos no tendrían que verse obligados a salir a proteger sus casas. Creo que el Consistorio debería dedicar más recursos a la protección de los vecinos."

Ester Prat fuente

Profesora de alemán, 43 años

"Me parece una iniciativa muy interesante. Si a nivel de policía no pueden cubrir esta necesidad, está bien que los vecinos se organicen para intentar poner solución al problema. Mis primos viven en Matadepera y hace un mes entraron a robar en su casa. Creo que lo de las patrullas vecinales puede ser una iniciativa efectiva porque si los ladrones ven que hay más vigilancia a lo mejor se lo piensan dos veces antes de actuar. Por otro lado, también puede ser peligroso para los vecinos si entran en disputas con los ladrones."

Anna Maria Peláez Preixens

Administrativa, 46 años

"Yo creo que está bien que los vecinos se autoorganicen para que no entren a robar en las casas pero la policía tendría que hacer alguna cosa. No tendrían que haber llegado a este extremo. Yo vivo en Terrassa y en mi edificio han entrado dos veces a robar en poco tiempo. Ahora hemos puesto doble puerta."