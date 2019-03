Nova edició del Gent DT i dos extres dedicats al Festival de Jazz i al Dia Mundial de l'Eficiència Energètica

Aquest dissabte, Diari de Terrassa surt al carrer amb tres suplements. D'una banda, la revista habitual Gent DT, que dedica el seu reportatge al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca, que es troba al Parc Audiovisual. Un espai específic on es recuperen les pel·lícules d'interès cinematogràfic. Un cau on el cinema català es conserva per sempre. El festival de Jazz protagonitza el dtDossier. Una edició que coincideix amb dues celebracions molt especials: el 60è aniversari de Jazz Terrassa, l'entitat organitzadora del festival; i el 25è de la Nova Jazz Cava, la sala que acull bona part dels seus concerts.

El tercer suplement té com a eix central el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, que es celebra el proper dimarts 5 de març. Unes pàgines especials amb reportatges sobre l'autoconsum, als sistemes alternatius d'energia verda i consells per estalviar en la factura.