El episodio de contaminación afectará a Terrassa hasta el lunes

Terrassa es uno de los cuarenta municipios del área de Barcelona incluidos en la Zona de Protección Especial (ZPE) del ambiente atmosférico por contaminantes de dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión de diámetro inferior a diez micras (PM10) que ahora están afectados por los altos niveles de contaminación ambiental, según la declaración realizada por la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ya que se cumplen los criterios que contempla su activación. En Terrassa, los niveles son altos pero no superan los límites normativos de 50 µg/m3. No obstante, al pertenecer a la ZPE, la ciudad queda afectada por las medidas de la Generalitat, motivo por el cual el Ayuntamiento ha puesto en marcha las medidas previstas, especialmente, las de aviso a la población más sensible y vulnerable.

El buen tiempo de los últimos días, con temperaturas inusuales para el mes de febrero, ha provocado que esta situación afecte, especialmente, a a las zonas urbanas y, por ese motivo, se aconseja a la ciudadanía realizar desplazamientos a pie o en bicicleta por calles poco transitadas al tráfico; utilizar el transporte público, compartir el vehículo, en caso de hacer servir el coche particular y realizar una conducción eficiente.

Esta situación provoca la adopción hasta el próximo lunes, 4 de marzo, de medidas extraordinarias, algunas de las cuales son prohibir el uso de

sopladoras y radiales sin flujo continuo de agua; aplazar todas aquellas tareas que generen polvo, especialmente en las obras; regar las vías de paso y espacios de trabajo en las obras; aumentar la limpieza de las calzadas, especialmente en las vías principales; asegurarse el buen funcionamiento de las calefacciones de combustibles fósiles en el caso que aún estén encendidas y suspender los permisos de quema de matojos y restos forestales, agrícolas o de jardinería.

La activación del episodio ambiental por alta contaminación sin restricciones de tráfico responde a que las condiciones atmosféricas son desfavorables para la dispersión y la ventilación de las partículas en suspensión del aire, lo que ha provocado que las partículas PM10 hayan superado los valores límite establecidos por la legislación en diferentes estaciones de medida de la ZPE. La normativa contempla que se active cuando la media diaria de los niveles de PM10 del día anterior haya superado el valor de 80 µg/m3 a más de una estación de medida integrada en la ZPE y cuando la previsión a 24 horas indique que los niveles se mantendrán elevados y se continuará superando el valor diario de 50 µg/m3.