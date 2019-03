Cambios en la gestión de la programación

Con la marcha de Pep Pla, la concejalía de Cultura ha hecho un pequeño retoque a la gestión de la programación del Caet y del Festival TNT. Ha convocado un concurso público para cubrir la plaza de director artístico pero solo del festival no del Caet, por lo que la programación regular de teatro en el Principal y en el Alegria -las salas municipales- recaerá de forma directa en el servicio de Cultura del Ayuntamiento. El concejal de Cultura, Amadeu Aguado, explicó ayer que "hemos considerado que la figura de un director artístico para el Caet no es necesaria en tanto que este centro nació para programar y producir pero esto último se hace a través del festival porque es el que recibe subvención. Pla ya contaba con un equipo artístico para diseñar la programación regular del Principal y del Alegria que son cuatro personas del servicio de Cultura y estas seguirán igual al frente de este trabajo. Eso no quiere decir que el nuevo director del TNT quede al margen pero, en realidad, lo que queremos es un director para el festival porque es la apuesta diferencial, personal".

El concejal de Cultura ha añadido que la programación teatral no sufrirá cambios, si acaso será más amplia. "Estamos trabajando hace tiempo por un proyecto que llamamos Teatre Obert Terrassa. La idea es que contemplar la realidad teatral de la ciudad como un todo. Y eso quiere decir apostar por las producciones interesantes, coproducir espectáculos y ayudar a compañías, especialmente con mirada local. No hay que olvidar que Terrassa tiene más de 23 compañías no profesionales y otras programaciones consolidadas como Escenes Locals o el festival poético Elixir. Hay que encajarlo y compartir. El Caet es, en realidad, se ha quedado como una marca,un sello".