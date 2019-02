La Marató, per la recerca mèdica

A Catalunya hi ha 400.000 afectats per malalties minoritàries i la necessitat de trobar més serveis de suport per als pacients i de millorar els tractaments fa que s'organitzin iniciatives solidàries per aconseguir un major suport en aquesta batalla. Aquesta preocupació ha motivat que La Marató de TV3, la campanya solidària per recaptar fons per a la investigació mèdica, es centri aquest any en les malalties minoritàries. Així ho ha aprovat la Fundació, a proposta de la comissió assessora científica. El programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio tindrà lloc diumenge 15 de desembre i per segona vegada dedicarà el seu esforç divulgatiu i impulsor en la recerca d'aquest àmbit. La primera convocatòria en la lluita contra aquestes patologies poc freqüents (la 18ena edició de La Marató) va tenir lloc el 2009 i va ser presentada per Josep Cuní. La recaptació final que es va aconseguir per a la recerca mèdica, ara fa una dècada, va ser de 7.120.569 €. La campanya permetrà visibilitzar un grup molt nombrós de patologies, de baixa incidència i de gran complexitat clínica.