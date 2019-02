La película "Lock and stock" cierra "Febrer negre"

El Ateneu Candela realiza hoy, a las 9.30 de la noche, el último acto en su sede del ciclo "Febrer Negre": la proyección, por su Videodrome, del film "Lock and stock" (1998, Guy Ritchie). Es una comedia criminal protagonizada por unos amigos que pierden sus ahorros jugando a las cartas con un mafioso de los bajos fondos de Londres. El film también es valorado por su banda sonora, que incluye temas de The Stooges, The Stones Roses, Dusty Springfield, Ocean Colour Sone y otros. La entrada es gratuita.