Necesitan dinero para enterrar al joven hallado muerto en un colector

El cuerpo sin vida de un joven de 30 años apareció el lunes por la tarde en un colector de la riera de Les Arenes. Al parecer, allí pernoctaba el chico. No presentaba signos de violencia. Los indicios apuntan a que el muchacho, de nombre Daniel, falleció por causas naturales. Era alcohólico. Los bomberos ayudaron a los servicios médicos a sacar el cuerpo del orificio. Su madre pide ayuda: no tiene dinero para trasladar a su hijo al cementerio de Rubí, donde tiene un nicho. La familia no veía a Daniel desde el miércoles pasado.

