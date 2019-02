Un Carvalho más vulnerable, violento y con "Masterchef", explicado en el "Febrer Negre"

Dieciséis años después de la muerte de quién fue su creador, Manuel Vázquez Montalbán, el detective privado Pepe Carvalho ha vuelto a protagonizar una novela. En "Problemas de identidad", el escritor barcelonés Carlos Zanón ha revivido el personaje a su manera, que esta mañana ha explicado en conversación con Marce Garcia, coordinador de "Febrer Negre al Candela", en el primer acto de la jornada central de este pequeño festival sobre el género. Zanón ha reconocido que, cuando la editorial le planteó el proyecto, fue reticente a aceptarlo. Pero finalmente le hizo ilusión, porque "fui consciente de que me ponían en las manos un personaje icónico", cuyas novelas había leído de joven, "y que me permitía hacer cosas que no había hecho antes: una novela policial, en primera persona, que transcurría entre Madrid y Barcelona, de investigación".

Su Carvalho es diferente al de Vázquez Montalbán, "más vulnerable, cercano, violento, torturado", y, con casi sesenta años, vive una historia ambientada en el primer semestre del año 2017, con su ayudante Biscuter participando en el concurso televisivo "Masterchef". Una aventura que arranca con la desaparición de una chica originaria de Terrassa.

Tras la charla-coloquio con Carlos Zanón, que ha reunido unas cincuenta personas, la jornada ha proseguido con un diálogo de Guillem Miralles con Maria Llopis y Xavier Zambrano, traductores de novela negra. "No es usual que se invite a traductores a programaciones literarias", ha agradecido Maria Llopis. Xavier Zambrano ha explicado las dificultades de su trabajo con la nueva traducción al catalán del "cánon holmesiano" (las obras de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle) que está publicando la editorial Viena.

La jornada prosigue esta tarde con diversos actos, entre ellos la entrega del IV Premi Ràfegues Negres, y una conversación con Andreu Martín, pionero de la novela negra en nuestro país, sobre la "Biblioteca" que lleva su nombre, para la que escoge obras tanto clásicass del género como de autores actuales. El programa de hoy se cerrará con una sesión doble de cine "clásico negro", a partir de las 8.30 de la tarde: "La noche del cazador", de Charles Laughton, y "La escalera de caracol", de Robert Siomark.