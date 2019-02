Ramon Mirabet y Dalton Bang, nuevas confirmaciones para el Fred Festival

El Fred Festival, un festival de música de pequeño formato que se celebrará los próximos 26 y 27 de abril, ha desvelado dos nuevos nombres que se suman a su cartel: Ramon Mirabet y Dalton Bang. El cantante de Sant Feliu de Llobregat y la banda de Terrassa acompañarán a los ya anunciados Nil Moliner (también de Sant Feliu) y los egarenses Sense Sal en un escenario especial: el claustro del Parc Audiovisual.

Mirabet nació en una familia de músicos y artistas de circo. En 2013 publicó su primer álbum, "Happy Days", y en 2016 lanzó el segundo, "Home is where my heart is". Mañana sacará su nuevo single, "Begin Again". Su nuevo disco saldrá a la luz próximamente.

Dalton Bang es un grupo de versiones de Terrassa del cual formaba parte MIki Núñez antes de su participación en "OT 2018". Su repertorio comprende desde los hits de los años 70 hasta la pachanga más actual.

Para ir calentando motores, los organizadores del Fred Festival han programado para mañana una fiesta de presentación llamada Prefred. Será a partir de las siete y media de la tarde en la Casa de la Música de Terrassa. Jan Buixeda (cantante de Caseta) y Laura Pérez (vocalista) ofrecerán algunas versiones. Además, entre canción y canción, se anunciará el nombre de otro grupo que actuará en el Fred Festival.

La entrada a esta fiesta de presentación, que puede adquirirse en la web fredfestival.cat, tiene un precio de cinco euros. Aquellos que ya hayan comprado su abono para el festival, pueden asistir al Prefred de forma gratuita.