"La mejor canción jamás cantada" revive la música de los 60 con Karina, Azúcar Moreno y Los del Río

Tras la victoria de "La chica de ayer" como mejor tema de los 80 en voz de Alfred, mañana viernes Roberto Leal recibe en el plató del Parc Audiovisual a nuevos artistas que defenderán "La mejor canción jamás cantada" (La 1, 22.10) esta vez de la década de los 60. Diez míticas canciones, como "Quince años tiene mi amor", "Estando contigo", "La chica ye-ye" o "La la la" en las voces de Azúcar Moreno, Los del Río, Lérica, María Villalón, Gerónimo Rausch, Jimmy Barnatán, María Parrado y los ex "triunfitos" Lorena Gómez ("OT 2006"), Raoul y Nerea ("OT 2017") y Marilia ("OT 2018").

Como artistas invitados acudirán Manu Sánchez (tercer miembro del jurado), la cantante Karina y en el escenario The Flaming Shakers que rendirá tributo a The Beatles.