Medicaments en estudi

També existeix un gen que predisposa a partir la malaltia del fetge gras. "Aquestes alteracions genètiques es produeixen en totes les races però amb diferent freqüència", descriu el representant de la Sociedad Española de Patología Digestiva.

Els pacients afectats que hagin rebut un diagnòstic de fetge gras, el principal tractament a seguir de manera immediata és corregir els trastorns metabòlics associats. En aquest sentit, si el pacient és diabètic, ha de controlar molt bé els nivells de sucre a la sang i els símptomes de la diabetis. Normalment, la diabetis tipus 2, que és la diabetis de l'adult, s'associa sobretot al sobrepès. Així, si aquestes persones afectades segueixen una dieta baixa en calories, practiquen exercici i adopten mesures per reduir el seu pes, milloraran també la diabetis. Tot això portarà de manera directa a la millora del fetge gras, manifesta el doctor Bellido.

El facultatiu explica que en l'actualitat hi ha molts fàrmacs en desenvolupament amb l'objectiu de prevenir la progressió de la malaltia.

"Són fàrmacs orientats al propi fetge per a reduir la inflamació i la fibrosi. Encara estan en fase d'estudi, per la qual cosa de moment no es poden utilitzar en la pràctica clínica", detalla.

"Actualment, no hi ha un tractament farmacològic específic per a reduir el greix en el fetge o per a revertir la malaltia. El que cal fer és corregir, en la mesura que sigui possible, tots els factors de risc", conclou l'especialista en aparell digestiu.