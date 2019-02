El fetge gras. Què és i què el provoca?

El fetge és un òrgan vital, considerat la fàbrica química de l'organisme perquè fabrica diverses substàncies que el cos necessita. També s'encarrega de depurar. Però si no tenim cura dels hàbits alimentaris pot aparèixer una patologia anomenada fetge gras.

El fetge gras és una malaltia molt freqüent que fins i tot s'està diagnosticant en nens. Es tracta d'una patologia molt relacionada amb els hàbits alimentaris i l'obesitat i pot tenir les mateixes conseqüències que les hepatitis virals. Què és el fetge gras i perquè apareix? Quina és la causa que el provoca? Andrade Bellido, portaveu de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) explica els principals factors que produeixen aquest trastorn.

El facultatiu explica que el fetge és un òrgan que actua com una fàbrica química del cos, perquè té la missió de produir una sèrie de substàncies que el cos necessita. També s'encarrega de depurar els compostos tòxics que entren en l'organisme, principalment, a través del tub digestiu.

Síndrome metabòlic i fetge gras

Quan el fetge fa una manipulació incorrecta del greix de l'organisme, aquest se li acaba dipositant i no l'elimina. "En moltes persones, aquest greix provoca una inflamació del fetge i finalment aquest òrgan es posa malalt", apunta el doctor Bellido.

Els principals factors de risc de fetge gras són les alteracions englobades en la denominada síndrome metabòlica. En aquest sentit, els especialistes del Col·legi Americà de Gastroenterologia detallen que la síndrome metabòlica es caracteritza per "diabetis o prediabetis, sobrepès o obesitat, elevació dels lípids sanguinis com el colesterol i els triglicèrids, a més d'hipertensió". No obstant això, puntualitzen que no tots els pacients amb fetge gras presenten totes les característiques de la síndrome metabòlica.

Els pacients amb fetge gras tenen més risc de desenvolupar càncer i malaltia cardiovascular, precisa el doctor Andrade Bellido. És la malaltia hepàtica més comuna a Occident i aproximadament el 20% dels adults, a partir dels 30-35 anys podria patir-la, segons l'expert en salut digestiva de la SEPD. També s'està veient en nens (1 de cada 10), a causa de les dietes hipercalòriques i al consum d'una gran quantitat d'aliments amb sucre.

"En molts pacients aquesta inflamació va progressant i es van produint cicatrius en el fetge. El problema deriva en una cirrosi amb risc també càncer de fetge", descriu. En aquest sentit, indica que el fetge gras pot provocar malaltia hepàtica avançada. "Per exemple, el virus de l'hepatitis C, si no es corregeix, pot provocar una cirrosi en molts dels pacients contagiats. Amb el fetge gras passa el mateix", comenta. Pot haver-hi persones amb una malaltia més lleu i molt poca inflamació, destaca. Però és important detectar-la a temps per eliminar-la.