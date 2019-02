Da una dirección falsa a policías y acaba detenido 

La Policía Municipal detuvo ayer a un individuo cazado cuando conducía un ciclomotor sin carné y mientras hablaba por un móvil. El ciclomotor, de un amigo, no disponía de seguro. Al final, el sospechoso fue arrestado: facilitó una dirección falsa a los agentes. La dotación policial paró el ciclomotor a las dos de la madrugada en la avenida de Jaume I, porque el motorista hablaba con un móvil mientras circulaba. Los guardias consultaron los datos del identificado en la DGT y supieron que carecía de permiso de conducir. El ciclomotor se lo había dejado un amigo y no tenía seguro. Según la policía, los guardias pidieron al individuo una dirección para formular la denuncia penal, por un delito contra la seguridad del tráfico. Él dio una dirección, en efecto, pero no parecía creíble. La Policía Municipal consultó el padrón: la dirección no existía. La sucesión de ilícitos desembocó en la detención.